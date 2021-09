[Communiqué] Partenariat entre Unistellar et Nikon pour lancer l’eVscope 2

La société Unistellar, implantée à Marseille (Bouches-du-Rhône), se développe dans la conception et la production de télescopes destinés aux amateurs d’astronomie. La jeune pousse vient de s’associer avec le fabricant japonais d’appareils photographiques et optiques Nikon, pour lancer la deuxième génération de son télescope numérique, l’eVscope 2.

Ce dernier enrichit son prédécesseur eVscope d’une technologie oculaire de pointe, développée par Nikon. Il propose une résolution de 7,7 mégapixels (garantissant un degré de précision élevé) et un capteur de lumière permettant des images plus nettes. Pour cette nouvelle version, proposée à 3 799 € l’unité , l’entreprise marseillaise ambitionne de dépasser les 5 000 ventes (chiffres enregistrés avec l’eVscope).

Le lancement de l’eVscope 2 permet à la start-up Unistellar de renforcer son maillage dans le secteur de l’astronomie et de donner un coup d’accélérateur à son développement. Rappelons que la société a déjà été lauréate du prix de l’innovation CES, notamment dans la catégorie « Tech For Good », en 2018. Il s’agit d’un concours annuel récompensant la conception et l’ingénierie exceptionnelles des produits technologiques grand public.