[Communiqué] Partenariat entre Edycem et Hoffman Green Cement Technologies

La SAS Edycem, située à Boufféré (Vendée), est une filiale du groupe Herige, spécialisé dans le négoce de matériaux de construction, la production de béton prêt à l’emploi et de béton préfabriqué industriel, ainsi que la fabrication de menuiseries industrielles. En mars 2021, la société a conclu un contrat de partenariat technique pour une durée initiale de deux ans avec l’entreprise Hoffman Green Cement Technologies (HGCT), établie à Rives-de-l’Yon (Vendée). Ce partenariat porte sur le développement d’un béton Edycem formulé sur la base du ciment bas carbone H-UKR (ciment à base de laitier alcali-activé) de HGCT.

Cette collaboration permettra à ces acteurs de développer de nouveaux produits visant à lutter contre les changements climatiques et à se conformer aux exigences de la réglementation environnementale RE2020. Elle contribuera aussi au développement de produits plus écoresponsables à destination des professionnels de la construction. Pour le groupe HGCT, cette alliance « illustre une nouvelle fois la compétitivité de nos produits pour la fabrication de béton bas carbone. Il s’agit d’une première étape dans le processus de collaboration que nous mènerons avec le groupe Herige afin de construire des bâtiments écoresponsables et durables dès 2021 ».