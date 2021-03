[Communiqué] Partenariat entre Drone Geofencing et Enedis

L’entreprise Enedis, filiale à 100 % d’EDF, et la start-up Drone Geofencing, à Nîmes (Gard), incubée à Bic Innov’up, ont conclu un partenariat le 25 février 2021. Cette collaboration a pour but d’assurer une meilleure surveillance et un entretien optimal des lignes électriques d’Enedis par le biais de la plateforme « Gestadrone », de Drone Geofencing, un progiciel de gestion d’activités facilitant les démarches administratives et réglementaires relatives à l’utilisation des drones professionnels. Anne-Emmanuelle Rousseau, présidente du BIC Innov’up, n’a pas manqué d’exprimer sa joie : « C’est une grande satisfaction pour le BIC Innov’up qu’un projet d’une des jeunes entreprises intéresse une structure d’envergure comme Enedis. La signature de ce partenariat témoigne de la pertinence du projet proposé et de la qualité des développements technologiques de cette start-up promise à un avenir certain. »