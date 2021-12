[Communiqué] Parc industriel de la plaine de l’Ain : Barjane veut proposer l’usine 5.0 clés en main

Le groupe Barjane est un spécialiste de l’immobilier logistique et industriel durable. Avec la collaboration du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA), cette enseigne établie à Châteauneuf-le-Rouge (Bouches-du-Rhône) souhaite construire une usine 5.0 au sein du parc. Le projet vise la création de 42 600 m2 d’installations industrielles sur un terrain de 11 ha. Ces dernières répondront aux exigences de l’usine 5.0 : connectée, modulaire, évolutive et respectueuse de l’environnement. Les futures infrastructures seront proposées à des entreprises opérant dans l’industrie agroalimentaire, le conditionnement, les énergies renouvelables, la robotique, la santé et l’électronique.