[Communiqué] Oyonnax : LGR Packaging au salon VITeff 2021

LGR Packaging est une société spécialisée dans le domaine de l’emballage carton imprimé. Elle dispose de 14 sites répartis en France, Belgique, Espagne, Turquie et Pologne. Le siège social du groupe est implanté à Oyonnax (Ain).

Misant sur une innovation constante et un service orienté vers la satisfaction client, LGR Packaging ne manque pas d’exposer ses produits et son savoir-faire à travers sa participation à divers salons nationaux et internationaux. Dernièrement, le groupe a présenté l’ensemble de son offre d’emballage pour le marché premium lors du salon LuxePack 2021 qui a eu lieu les 27 et 29 septembre derniers à Monaco.

Prochainement, la société sera présente à la 16e édition du VITeff, qui se déroulera du 12 au 15 octobre à Épernay (Marne). Il s’agit du seul salon international dédié aux technologies des vins effervescents, « The Sparkling Wine Technologie Exhibition ». À l’occasion de cet événement, l’entreprise LGR fera découvrir aux visiteurs son offre d’emballage carton spécialement destinée au marché des vins effervescents et du champagne. De nombreuses solutions y seront proposées pour répondre à des démarches d’écoconception.