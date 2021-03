[Communiqué] Oyonnax : l’entreprise Sériplast A.T. Packaging bénéficiaire du plan France Relance

En décembre, treize entreprises installées dans l’Ain ont été sélectionnées pour bénéficier des subventions de l’État à l’issue d’un appel à projets. Le spécialiste de l’injection plastique, Sériplast A.T. Packaging, à Oyonnax, figure parmi elles, et bénéficie d’une aide de 1,6 M€. Un coup de pouce pour l’entreprise, qui connaît des pertes de l’ordre de 17 % depuis le début de la crise sanitaire. Son projet consiste à mettre au point un concept innovant : développer un système de produits rechargeables par la réutilisation d’une partie du packaging.

Créée en 1966, la société Sériplast A.T. Packaging est reconnue dans la fabrication de flacons et d’emballages en plastique. Elle touche divers secteurs tels que la cosmétique, la pharmaceutique, l’industrie agroalimentaire, etc. Les grandes marques de cosmétique – L’Oréal, Vichy, Lancôme et Yves Rocher, entre autres – sont partenaires directs ou indirects de Sériplast. Ses trois sites de production sont basés à Oyonnax.