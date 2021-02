[Communiqué] Ouverture du concours économique Alès Audace le 10 février 2021

La réception des dossiers de candidature pour le concours Alès Audace 9e édition est ouverte depuis le 10 février 2021. Les porteurs de projet originaires du Gard et de la région parisienne auront jusqu’au 25 avril prochain pour participer, respectivement, au concours général et au défi « Je quitte Paris ». Alès Agglomération, l’organisateur du concours, a programmé les deux phases de présélection au mois de mai : du 17 au 28 pour les projets gardois, et les 28 et 29 pour les projets parisiens.