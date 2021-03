[Communiqué] Ouverture d’une nouvelle franchise ERA Immobilier à Annecy

L’enseigne ERA Immobilier consolide sa présence en France, avec l’ouverture récente d’une franchise au vallon du Fier, à Annecy (Haute-Savoie). Deux jeunes entrepreneurs, Manon Hiller, 24 ans, et Mark Opitz, 27 ans, dirigent cette agence. Les nouveaux franchisés sont titulaires d’un master en ingénierie financière de l’immobilier ainsi que d’un MBA banque, assurances, gestion de patrimoine et immobilier. Ils ont renforcé leurs acquis en collaborant avec différents groupes immobiliers avant de se mettre à leur compte. Grâce à cette franchise, Manon Hiller et Mark Opitz bénéficient du savoir-faire et de la notoriété d’ERA Immobilier. Ils vont en outre profiter de l’assistance du réseau dans les démarches de prospection et de recrutement.