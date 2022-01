[Communiqué] Ormes : Burban Palettes ancre son maillage et développe une nouvelle machine

Burban Palettes enrichit ses projets pour 2022. Elle entend, entre autres, conforter sa présence en France et accroître son chiffre d’affaires.

L’entreprise Burban Palettes, implantée à Ormes (Loiret), renforce sa stratégie de développement avec de nouveaux projets. Ce spécialiste du recyclage de palettes prévoit cette année de moderniser son site de Domarin, près de Bourgoin-Jallieu (Isère), d’étendre son agence de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et de déplacer celle de Saint-Alban (Haute-Garonne) à Campsas-Montbartier (Tarn-et-Garonne). Rappelons qu’en 2021, l’entreprise a ouvert une agence à Crépy-en-Valois (Oise) et une à Jonquières (Vaucluse). Elle a, par ailleurs, agrandi son site de Guégon (Morbihan).

La société prévoit aussi de créer une plate-forme de 22 000 m² à Vaulx-Milieu (Isère), baptisée « high-tech », où sera installé son nouveau robot de démontage de palettes. Cette machine devrait être prête mi-2022. Elle permettra de désosser les palettes et de trier leurs différents composants comme les dés et les planches. Ces dernières seront employées telles quelles ou redécoupées pour fabriquer de nouvelles palettes. Notons que les palettes cassées seront réparées, et celles qui ne sont plus fonctionnelles seront revalorisées énergétiquement sous forme de bois pour alimenter les chaufferies en biomasse. L’entreprise entend produire cette machine en plusieurs exemplaires afin d’équiper différents sites et d’en vendre à la concurrence. Pour 2022, le Loirétain ambitionne d’atteindre les 100 M€ de chiffre d’affaires