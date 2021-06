[Communiqué] Orléans Technopole : sa filière numérique dévoile plusieurs innovations au profit des services à la personne

En collaboration avec la Fédération du Service aux Particuliers (FESP), Orléans Technopole a mis en œuvre une filière numérique située dans le Loiret. Elle permet de faciliter la création et le développement de start-up qui mettent au point des outils pratiques répondant aux besoins des seniors et des personnes dépendantes.

Cette filière numérique, pilotée par Jean-Claude Roux, manager de Lab’O et chef de projet numérique et services aux particuliers pour Orléans Technopole, regroupe quelques start-up spécialisées dans les services à la personne. Leur objectif est de permettre de bien vieillir ou mieux vivre son handicap. Parmi les innovations à découvrir, on peut citer les fauteuils verticalisateurs sur deux roues imaginés par Gyrolift, une start-up parisienne. La jeune entreprise Sipad propose quant à elle sa plateforme en ligne « Sipad Connect », permettant aux auxiliaires de vie et au personnel médical d’une structure d’intervenir rapidement auprès des aînés qui ont besoin d’une aide spécifique.

Certaines start-up comme Altyor proposent aussi des objets connectés pour utiliser la domotique dans les services à la personne. Pour faciliter leur maintien à domicile, la société orléanaise Colibree Intergénération permet aux personnes âgées de louer une chambre à des étudiants. Dans la même optique, la start-up Apadia est spécialisée dans le sport sur ordonnance afin d’accompagner des personnes handicapées et des seniors. Enfin, pour aider à résoudre les problèmes de recrutement, Altusform a créé une plateforme de réalité virtuelle qui permet la découverte, par les postulants, des métiers sans avoir à se déplacer.