[Communiqué] Orléans : OBM Construction veut réduire son bilan carbone à l’horizon 2025

OBM Construction est une entreprise originaire d’Orléans (Loiret) qui opère dans la réalisation d’ouvrages publics, de bâtiments tertiaires et d’habitats collectifs. Dans le but de se conformer à la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et à la RE 2020, elle s’est fixée comme objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2025. Sa démarche repose notamment sur la décarbonation de toute sa chaîne de production, la fabrication des murs à ossature bois et la valorisation de ses déchets en fin de chantier.