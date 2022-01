[Communiqué] Orano et ses partenaires lancent l’ « udd@Orano »

Évoluant sur le marché des matières nucléaires, Orano lance un nouveau projet baptisé « udd@Orano » (« udd » pour usines de demain). Ce programme rassemblera, pour une période de 36 mois, 11 partenaires, parmi lesquels figurent six TPE-PME (Aeraccess, Diota, Axionable, Ob’dO, Shark Robototics et Siléane), deux grandes entreprises (Predict et Probayes) et trois organismes de recherche (le CEA, École des mines de Saint-Étienne et université Jean Monnet de Saint-Étienne).

Tout au long de cette période, Orano et ses partenaires fusionneront leurs expertises et leurs compétences afin de mettre au point de nouvelles solutions technologiques. Cette collaboration portera, entre autres, sur la conception de capteurs miniaturisés innovants pour des mesures radiologiques plus performantes, et sur la création de nouveaux robots pour réaliser des opérations complexes à distance. De nouveaux algorithmes s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA) vont également être développés. Ces solutions seront applicables à la filière nucléaire et à toute industrie.

Ce projet a pour but de placer les sites industriels d’Orano à un haut niveau technologique, grâce à une amélioration de leurs performances, de leur production et de leur compétitivité. Aussi, l’ « udd@Orano » contribuera à la croissance des TPE-PME partenaires d’Orano. Notons que ce projet répond aux critères du plan France Relance. Il bénéficie, à ce titre, d’une subvention de 10,48 millions d’euros.