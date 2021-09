[Communiqué] Onnaing : la Toyota Yaris Cross certifiée « Origine France Garantie »

Le label Origine France Garantie permet de certifier et de garantir que le produit qui porte le logo a été fabriqué en France. Le constructeur automobile Toyota, qui produit ses véhicules Yaris Cross sur la plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture) à Onnaing (Nord), s’est décidé à décrocher ce label avec son nouveau SUV Yaris Cross. Cette certification, décernée par l’association ProFrance et financée par le ministère de l’Économie, témoigne de l’ancrage de Toyota en France et valorise la production industrielle tricolore.

« Nous intégrons l’ensemble des processus industriels, de l’emboutissage d’acier produit en France, que nous transformons en pièces de carrosserie, jusqu’à la fabrication du véhicule complet », explique Jim Crosbie, président de Toyota Motor Manufacturing France, dans « L’argus PRO ». Le constructeur nippon Toyota a investi un montant de 100 M€ pour financer son projet de développement industriel sur son site à Onnaing, préparant l’arrivée de son nouveau SUV Yaris Cross. La production de ce dernier a démarré le 5 juillet dernier. Toyota ambitionne de produire et de commercialiser 300 000 Yaris et Yaris Cross par an.