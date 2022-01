[Communiqué] Omnipesage et Jeannette 1850 : accueil des rencontres de dirigeants d’entreprises

Chaque mois, Caen Normandie Développement organise des rencontres baptisées les « Matinales Entreprises Caen la mer ». Celles-ci invitent les entreprises implantées en parcs d’activités sur le territoire à se réunir pour échanger sur leurs activités, leurs projets, leur développement, etc. L’objectif est de faciliter les collaborations et les échanges interentreprises. C’est également une occasion de partager leurs actualités et leurs besoins, et de bénéficier de l’accompagnement de l’agence Caen Normandie Développement. En novembre et décembre derniers, ces rencontres de dirigeants ont été accueillies par les entreprises Omnipesage et Jeannette 1850.