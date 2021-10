[Communiqué] Ombrea lève 10 M€

Ombrea est une start-up spécialisée dans la gestion et la protection des cultures face aux aléas climatiques. Elle a notamment conçu un système innovant qui s’installe au-dessus des champs de culture (maraîchage, horticulture, viticulture, arboriculture, plantes à parfum et plantes médicinales). Celui-ci permet de créer un microclimat optimal pour le développement des plantes, même en cas de sécheresse, de pluie ou de gel.

Le 29 septembre 2021, cette marque, installée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a annoncé l’obtention de 10 M€ au terme d’une levée de fonds. Ce financement a été collecté auprès de la société de gestion Mirova, de la compagnie maritime CMA CGM et de Région Sud Investissement.

Cette somme doit permettre à la start-up d’accélérer le déploiement de ses systèmes de protection et de gestion climatique à plus grande échelle. Elle s’appuie aussi sur cette capitalisation pour renforcer ses investissements de R&D et accélérer l’optimisation de ses solutions, en plus du développement de fonctionnalités complémentaires, en adéquation avec la thématique du changement climatique.