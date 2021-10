[Communiqué] Olmix, finaliste des trophées INPI

Quinze entreprises françaises viennent d’être sélectionnées par l’Institut national de la propriété industrielle pour la finale des trophées INPI. Cet événement, créé en 1991, récompense les sociétés emblématiques de l’innovation française, et qui se distinguent par l’exemplarité de leurs stratégies de propriété industrielle. Pour l’édition 2021, les 15 PME et start-up finalistes seront réparties dans cinq catégories : export, industrie, innovation responsable, recherche partenariale et start-up. Trois entreprises ont été choisies pour chaque catégorie. Les lauréats seront dévoilés le 24 novembre 2021.

La société Olmix, située à Bréhan (Morbihan), fait partie de la liste des finalistes dans la catégorie Innovation responsable. Fondée par Hervé Balusson, l’entreprise conçoit à partir d’algues associées à des argiles et oligo-éléments des solutions alternatives naturelles aux intrants de synthèse utilisés dans l’agriculture. Précisons que les intrants désignent l’ensemble des produits qui ne sont pas naturellement présents dans le sol et qui y sont ajoutés pour améliorer le rendement de la culture. Olmix propose par ailleurs des compléments naturels à base d’algues pour limiter l’emploi des antibiotiques dans les élevages. Ses produits, développés via des brevets et dont les dénominations sont protégées par des marques, ont permis le développement international de cette entreprise. À ce jour, Olmix totalise 80 brevets et demandes de brevets français et internationaux.