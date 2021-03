[Communiqué] Oddity VR : la réalité virtuelle pour révéler la personnalité des candidats

Le cabinet de recrutement Walter, le studio de développement de réalité virtuelle Human Games et le psychanalyste Pascal Neveu ont créé Oddity VR, un révélateur de « savoir-être ». Il s’agit d’une application de réalité virtuelle qui permet d’évaluer les compétences communicationnelles, relationnelles et sociales d’un individu. Cet outil, destiné au processus de recrutement, fait aussi ressortir les soft skills, c’est-à-dire l’ensemble des traits de caractère, de personnalité, d’attitude, etc. Par l’intermédiaire d’algorithmes, Oddity VR analyse le comportement du postulant et évalue ses capacités à travailler à domicile.