[Communiqué] NTN-SNR Roulements investit 14,5 M€ dans sa production en Italie

NTN-SNR Roulements est un fabricant de roulements mécaniques implanté à Annecy (Haute-Savoie). Le 28 juin 2021, l’entreprise a annoncé un investissement de 14,5 M€ sur son usine de production de roulements à rotule sur rouleaux à Turin, en Italie. Son projet consiste à moderniser le site dans l’objectif d’augmenter ses parts de marché. « Notre site de production souhaite s’aligner sur la qualité reconnue des produits NTN. Nos clients achètent une marque renommée pour avoir des produits irréprochables de haute qualité. Ainsi, avec la modernisation de notre usine, nous sommes en mesure de proposer des roulements avec un niveau de précision accru », a expliqué Raphaël Demory, directeur de l’usine, dans le communiqué de l’entreprise.

Le plan d’investissement doit permettre à NTN-SNR Roulements de maximiser sa production, d’accélérer ses flux et de garantir la qualité de ses produits. Le projet repose notamment sur l’automatisation des machines de fabrication, ainsi que sur le respect des délais de livraison et des normes de qualité. Des experts japonais ont notamment été missionnés pour vérifier la conformité des produits. « L’optimisation des flux de production permet de répondre efficacement aux variations de délais et d’accroître la disponibilité des produits », a ajouté le directeur de l’usine turinoise de NTN-SNR.