[Communiqué] Nord : Unéole a développé à Lille des mini-éoliennes plus adaptées en milieu urbain

L’idée de concevoir un modèle d’éolienne de taille réduite, compacte, sans mât et silencieuse est née d’un projet étudiant de création d’entreprise innovant dans le domaine des énergies renouvelables. C’est en ce sens que Quentin Dubrulle a créé en 2014 l’entreprise Unéole, installée à Lille (Nord), et spécialisée dans l’éolien urbain. Il a décidé de développer des mini-éoliennes surplombées par un toit plat couvert de panneaux photovoltaïques, s’intégrant à l’architecture d’un bâtiment comme un nouvel et dernier étage. Cette plate-forme mixte, mêlant l’éolien et le solaire, est capable de générer de l’énergie, de jour comme de nuit, l’hiver comme l’été, avec un coût de carbone très bas. Il s’agit d’un mix énergétique, en matière d’efficacité et de stockage pour rendre un immeuble énergétiquement performant.

Les panneaux solaires utilisés pour la plate-forme sont tous fabriqués en France. L’éolienne d’Unéole est également 100 % made in Hauts-de-France. Elle est développée à partir de matériaux recyclés et recyclables tels que l’aluminium de Dunkerque (Nord) et l’inox d’Isbergues (Pas-de-Calais). Les éléments de ce dispositif sont fabriqués dans des usines spécialisées dans la métallurgie, situées dans le département du Nord. Près d’une vingtaine de ses mini-éoliennes sont déjà installées, mais la start-up ambitionne de développer son offre et mise sur des projets pour des clients potentiels en France, en Asie et en Afrique.