[Communiqué]Nord : une levée de fonds de 1,6 million d’euros pour Axomove

Le 20 juin 2022, la start-up Axomove qui propose une plate-forme de prévention et de rééducation à distance a annoncé l’obtention de 1,6 million d’euros lors d’une campagne de financement réalisée auprès du fonds espagnol Faraday Venture Partners, de l’association Santélys et du cabinet de conseil JLO. Cette jeune entreprise originaire de Lille (Nord) prévoit de déployer à grande échelle sa solution e-santé auprès des centres de rééducation, des mutuelles d’assurance et des grandes entreprises. Sa stratégie de développement est basée sur le renforcement de son équipe commerciale, de ses investissements en matière d’évaluation médico-économique et de ses contenus d’éducation thérapeutique. L’entreprise entend également concevoir de nouvelles fonctionnalités destinées aux patients et aux praticiens, grâce à la technologie de motion capture.

Rappelons qu’Axomove est une plate-forme numérique permettant une prise en charge à distance des patients par l’intermédiaire de séances d’autorééducation et de télérééducation personnalisées. Depuis sa création, elle compte 5 000 praticiens et 25 000 utilisateurs.