[Communiqué] Nord : un nouveau siège de 25 000 m² pour Exotec

Exotec, aujourd’hui installé à Croix, se dotera d’un nouveau siège à Wasquehal (Nord) au premier trimestre 2024. Le futur bâtiment de 25 000 m², baptisé « Imaginarium », prendra place sur une ancienne friche industrielle qui se trouve le long du canal de Roubaix. La société et le groupe BMG, un promoteur spécialisé en immobilier d’entreprise, ont signé un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) de douze ans pour la réalisation de ce projet.

L’aménagement de ce bâtiment de cinq niveaux répondra à différents enjeux pour Exotec, société spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions robotiques pour les entrepôts. Il va ainsi lui permettre de regrouper toutes ses expertises en un seul et même lieu, afin d’assurer l’interopérabilité des équipes de production et de celles de la recherche et développement. Pouvant accueillir 1 000 personnes, ce bâtiment pourra satisfaire les objectifs de croissance de l’entreprise, qui prévoit l’embauche de quelques centaines de personnes cette année.

Le début des travaux pour ce nouveau siège est prévu pour la fin de l’été 2022. Sa livraison est programmée pour le premier trimestre 2024.