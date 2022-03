[Communiqué] Nord : Nacon se renforce avec Daedalic Entertainment

Nacon est un éditeur de jeux vidéo et un distributeur de consoles, implanté à Lille (Nord). En février 2022, l’enseigne a annoncé le rachat de Daedalic Entertainment, éditeur de jeux vidéo et studio de développement, installé à Hambourg, en Allemagne. La transaction s’est élevée à 53 millions d’euros. Selon la filiale de BigBen Interactive, il s’agit de sa plus grande opération de croissance externe. Elle doit lui permettre d'acquérir plusieurs propriétés intellectuelles clés et de bénéficier d’une expertise en matière d'édition ainsi que de développement de jeux, sachant que l’opération de rachat devraient être concrétisée dans le courant de l’année 2022.

Les deux enseignes collaborent actuellement sur le développement du jeu « The Lord of the Rings : Gollum ». Sa sortie est prévue cette année, tout comme neuf nouveaux jeux édités par Daedalic Entertainment. Précisons que pour la société Nacon, la reprise de ce dernier renforce son portefeuille et lui offre la possibilité d’optimiser son revenu opérationnel.