[Communiqué] Nord : Miam a levé 1,5 million d’euros pour renforcer son équipe

La start-up Miam a créé un logiciel qui suggère un menu aux utilisateurs des sites drive de la grande distribution. La technologie, développée par cette jeune pousse originaire de Lille (Nord), permet à ces sites de proposer des repas à partir d’un ingrédient inscrit préalablement par l’internaute. Ce dernier découvre ensuite la recette, les ingrédients et leur proportion à l’aide d’un simple clic. Les aliments seront automatiquement ajoutés à la liste des courses. Selon César Tonnoir, le cofondateur de la start-up, le système, déjà utilisé par Cora et Système U, a été conçu pour aider le consommateur dans ses choix et lui faire gagner du temps.

Le mercredi 23 mars 2022, l’enseigne a annoncé une levée de fonds de 1,5 million d’euros auprès de business angels. Cette capitalisation servira à améliorer le logiciel afin que celui-ci réalise une analyse plus précise et plus détaillée des préférences alimentaires des consommateurs. La start-up prévoit également de recruter de nouveaux salariés avec des profils d'ingénieurs, de commerciaux et de créateurs de contenus.