[Communiqué] Nord : Lemahieu prévoit de créer un tiers lieu textile en juin 2022

Implantée à Saint-André-lez-Lille (Nord), la société Lemahieu conçoit et fabrique différents modèles de vêtements, dont des tee-shirts, des débardeurs, des caleçons, des leggins, des caracos et des slips. Sa culotte menstruelle, déclinée en plusieurs couleurs, fait partie de ses best-sellers. Elle représente à elle seule 40 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Engagée dans la transition écologique, Lemahieu a pour objectif de créer des vêtements propres et favorables à l’environnement. Au cœur de son atelier, les matières biosourcées, telles que le lin et le coton bio, sont privilégiées. De plus, la société œuvre pour une fabrication locale afin de réduire les sources de pollution liées au transport des produits. Tout est donc fabriqué sur place, sauf le fil et la teinture.

Codirigée par Martin Breuvart, l’entreprise prévoit de créer sur son site de Saint-André-lez-Lille un tiers lieu textile, baptisé « ID Tiss ». Cet espace, qui verra le jour en juin 2022, aura pour vocation d’accélérer l’impact social et environnemental du textile dans le département du Nord. Il accueillera, entre autres, un atelier de réparation textile et un espace de vente.