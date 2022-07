[Communiqué] Nord : le constructeur Rabot Dutilleul lève 6 millions d’euros pour poursuivre son plan de décarbonation

Le spécialiste français du BTP Rabot Dutilleul, situé à Wasquehal, près de Lille (Nord), vient de boucler une levée de fonds de 6 millions d’euros, sous forme d’emprunt obligataire (prêt à long terme), auprès d’un consortium formé de quatre investisseurs des Hauts-de-France : Rev3 Capital, Finorpa, Reboost et IRD. Ce fonds permettra au constructeur de financer son plan global de décarbonation, en soutenant, entre autres, sa branche recherche et développement et sa stratégie d’innovation en faveur de cette démarche responsable.

Afin de réduire son empreinte environnementale, le groupe veut agir sur l’intégralité de la chaîne de valeur de la construction, de la conception à la réalisation. À cet effet, il développe notamment des solutions permettant de décarboner l’activité (béton bas carbone, béton de chanvre et construction bois). La société, qui projette un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros en 2022, compte également déployer les principes de l’économie circulaire et mettre en place des stratégies innovantes de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels, tertiaires et d’enseignement.