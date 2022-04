Installée à Saint-André-Lez-Lille (Nord), l’entreprise Plume conforte sa position sur le marché de la micromobilité en proposant une trottinette électrique « Made in France ». Cet engin, baptisé Plume Allure, a été présenté lors du salon Autonomy qui s’est tenu à Paris en mars 2022. Plus de 80 % de ses composants sont issus de l’Hexagone, ce qui lui a permis d’obtenir la certification « Origine France Garantie », décernée par l’Association française de normalisation (AFNOR). Cette certification prouve qu’au moins 50 % de ses pièces sont élaborées en France.

Pour concevoir cette trottinette, Plume s’est orientée vers plusieurs sociétés françaises, dont WTX Europe à Roubaix (Nord) pour la structure mécanique et l’entreprise Gouach à Bordeaux (Gironde) pour les batteries renouvelables qui sont 100 % réparables. Les systèmes électriques et connectés sont fournis par Eiffage Energie et Cosmo Connected. De son côté, Hybster, située à Famars (Nord), équipe le nouveau modèle de pièces plastiques comme les poignées et le bouclier. Les accessoires de la Plume Allure sont, quant à eux, produits par la Virgule à Lille (Nord).

Cette trottinette, conçue autour d’un châssis tubulaire, propose cinq modes de conduite, allant de 5 km/h jusqu’à 25 km/h. Vendue en deux versions, les batteries de 454 Wh et 702 Wh permettent respectivement 45 km et 70 km d’autonomie.

La société Plume va lancer d’ici à fin avril 2022 une campagne de financement participatif afin de produire 300 trottinettes qui seront livrées en octobre prochain.