[Communiqué] Nord : la société Japet Medical Devices poursuit sa croissance à l’international

Implantée à Lille, dans le département du Nord, Japet Medical Devices est une entreprise française de technologie médicale qui développe et commercialise des dispositifs médicaux robotiques pour préserver et restaurer l’intégrité du corps humain. Elle a créé un dispositif médical appelé « exosquelette », une ceinture bionique permettant de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) et de soulager les maux de dos chroniques. Grâce à la traction de quatre micromoteurs, cet appareil diminue la pression sur la colonne vertébrale afin de limiter la compression lombaire et de calmer les douleurs.

Les exosquelettes de Japet Medical Devices ont déjà intéressé une cinquantaine de grandes entreprises et plus de 200 utilisateurs, dix-huit mois seulement après le début de leur commercialisation. Par ailleurs, Japet Medical Devices a réussi à renforcer sa présence en France, en Allemagne, en Corée du Sud, au Japon, en Colombie et à Hong Kong. L’entreprise vient de signer d’importants contrats de vente sur les marchés chinois et singapouriens. Dans le cadre de son développement, elle continue de recruter et de rechercher des responsables, des techniciens, des assistants, des commerciaux et des « business developers ».