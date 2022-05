Implantée à Loos (Nord), l’entreprise Innobiochips développe et conçoit des tests sérologiques de haute définition pour la transfusion sanguine, la transplantation d’organes et pour détecter les maladies infectieuses comme le Covid-19. La société, créée en 2008, vient d’annoncer une levée de fonds de 1,5 million d’euros auprès de ses actionnaires historiques dont Finovam, Nord France Amorçage (NFA), ainsi qu’Autonomie et Solidarité. Ce tour de table est complété par un nouveau venu, l’Ircem, un groupe de protection sociale, et par une subvention de 650 000 euros du plan France Relance.

Les sommes recueillies permettront à Innobiochips d’augmenter sa capacité de production de tests de détection du Covid-19, particulièrement du « Covidiag » (un test de diagnostic sérologique du Covid-19 destiné à détecter et à identifier différents anticorps produits contre 5 constituants du SARS-CoV-2). Les fonds aideront également au développement de nouveaux produits pour la transfusion sanguine. Afin d’accompagner cette hausse d’activité, l’entreprise présidée par Stéphane Duthoit entend procéder au recrutement d’une vingtaine de personnes d’ici à trois ans.