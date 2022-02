[Communiqué] Nord : ECODAS au salon IFAT 2022

Présente dans plus de 100 pays, l’entreprise ECODAS évolue dans le domaine du traitement des déchets infectieux. Implantée depuis 1993 à Roubaix (Nord), où est installée son usine, elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de traitement de déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Ses solutions s’adressent aux différents producteurs de déchets infectieux issus, entre autres, des milieux médicaux, hospitaliers, portuaires, aéroportuaires, agroalimentaires et des abattoirs. La société dispose d’un large réseau de distributeurs qui assurent la vente, l’installation et la mise en route de ses produits.

Afin de proposer des solutions innovantes pour relever les défis présents dans divers marchés, ECODAS participera à l’édition 2022 du salon IFAT qui se tiendra à Munich (Allemagne) du 30 mai au 3 juin 2022. Il s’agit du principal salon mondial dédié à la gestion de l’eau, des eaux usées, des déchets et des matières premières. Rappelons que l’IFAT organise également des salons individuels en Inde, en Chine, en Afrique du Sud et en Turquie, dans le cadre d’un réseau mondial de décideurs d’entreprises qui opèrent dans le domaine des technologies environnementales.