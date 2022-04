Cotton Bird est un concepteur de faire-part et de cartes de vœux établi à Lille (Nord). Ses fondateurs, Hector et Frédérique Cano, ont finalisé la transmission managériale de la société en mars 2022. Un remaniement de l’actionnariat a ainsi été réalisé. Le fonds d’investissement Trajan est devenu l’actionnaire majoritaire. Julie Joaris et Kevin Ha, les deux nouveaux dirigeants, ont aussi pris des parts au sein du capital de l’entreprise. Ils sont accompagnés par une dizaine de cadres clés.

Le nouveau corps managérial de Cotton Bird prévoit d’élargir son offre de produits, conformément au plan de développement instauré par les deux fondateurs. Il envisage également de consolider sa place sur le marché européen (Allemagne, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni…) et d’effectuer des opérations de croissance externe. Rappelons que la société propose une vaste gamme de faire-part et de cartes de vœux pour les mariages, les naissances, les fêtes et les vœux de fin d’année.