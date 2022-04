[Communiqué] Nord : Cap Sud passe dans le giron d’Helexia

Helexia, filiale de Voltalia, est une jeune entreprise créée en 2010 et spécialisée dans la production d’électricité via des toitures et ombrières solaires. La société, établie à La Madeleine (Nord), a fait l’acquisition du groupe isérois Cap Sud fin mars 2022. Rappelons que ce dernier évolue sur le marché de la construction et de l’exploitation de centrales photovoltaïques pour le secteur agricole. Il détient, à ce jour, près de 344 toitures agricoles photovoltaïques, ce qui représente une capacité d’exploitation d’environ 35 mégawatts.

Cette opération de croissance externe va permettre à Helexia d’accélérer son développement en France et de conforter son positionnement sur le marché des toitures solaires rurales. Bien que majoritairement active dans les secteurs tertiaire et industriel, cette succursale possède également une expérience dans le milieu agricole avec plus de 204 installations.

En plus de conforter son ancrage sur le marché national, cette acquisition permettra à Helexia de proposer aux exploitants agricoles une gamme élargie de produits. La filiale de Cap Sud, « My Sun », va de son côté consolider l’activité de toitures solaires à destination des particuliers de Voltalia. Dans une vision plus large, ce rachat permettra à ces deux entités, Helexia et Voltalia, de répondre efficacement aux priorités des politiques publiques visant à promouvoir la production d’électricité locale et renouvelable en France. Pour Cap Sud, ce rachat lui permet de bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement d’Helexia pour poursuivre son développement.