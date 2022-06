[Communiqué] Nord : Atelier Agile lancera sa production à la demande en juillet 2022

La société Atelier Agile, établie à Roubaix (Nord), évolue dans la confection de tissus et dans l’upcycling, en transformant des tissus invendus en tabliers, en trousses de toilette… En mai 2022, l’entreprise a investi 600 000 euros dans l’acquisition de quatre machines industrielles (une imprimante, une découpe laser, un sécheur et un post-traitement). Ces équipements permettront à la structure de lancer, dès cet été, la production de son nouvel atelier de confection, axé sur la fabrication à la demande.

Afin de limiter les stocks et de réduire les invendus, Atelier Agile envisage de produire du tissu et des produits textiles sous un délai de sept jours. La société étudie le développement de ce type d’atelier partout en France, notamment à Paris et à Lyon. L’entreprise, dirigée par Guillaume Aelion, projette un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros et la confection de 250 000 m² de tissu par an.