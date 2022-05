La société Aquilab, qui est une éditrice de logiciels d’imagerie médicale originaire de Loos (Nord), a été reprise par le groupe Coexya, un autre éditeur de logiciels et de conseil, établi à Lyon (Rhône). Ce rapprochement annoncé le 21 avril 2022 vient renforcer l’expertise de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il lui offre également la possibilité d’accélérer son développement dans la médecine prédictive.

De son côté, le groupe lyonnais s’appuie sur sa nouvelle acquisition pour conforter son assise dans le secteur de la santé et, plus particulièrement, sur l’oncologie. Cette opération lui permettra d’intégrer de nouveaux logiciels dans son catalogue : Artiscan (assure la qualité des équipements d’imagerie), Artiviewa (dédié à la préparation des traitements de radiothérapie) et Onco Place (utilisé dans l’identification de nouvelles stratégies thérapeutiques grâce à l’étude de données cliniques). Cela contribuera à la diversification des produits proposés sur le marché français et international en plus d’un développement dans la région lilloise.