[Communiqué] Nord : 3 millions d’euros levés pour Octopus Lab

Octopus Lab, située à La Madeleine (Nord), a annoncé dernièrement une levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Swen Capital Partners, de Construction Venture, de Matmut Innovation, de BTP Capital Investissement, de Nord France Amorçage et de Nord Création. Ce tour de table va ainsi lui permettre de renforcer sa croissance et de poursuivre le déploiement, en France et à l’étranger, de son logiciel de modélisation de la qualité de l’air intérieur, baptisé INDALO® Supervision. Cet outil, dédié au secteur de la construction et de la rénovation des bâtiments, est conçu pour améliorer le bien-être des résidents, pour préserver l’environnement et pour optimiser l’efficacité énergétique des édifices d’une surface de 500 m² à plus de 20 000 m².

Cette levée de fonds s’inscrit dans le plan de développement de la jeune pousse, fondée en 2017 par Maxence Mendez, ex-chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). La structure, qui compte une quinzaine de collaborateurs, envisage de tripler son effectif d’ici à 2025, et vise un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros.