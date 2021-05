[Communiqué] Nomination d’un nouveau directeur général chez Ubisoft Annecy

La société Ubisoft, spécialisée dans le développement, l’édition et la distribution de jeux vidéo, vient de nommer un nouveau directeur général, Gregory Garcia, pour son studio à Annecy (Haute-Savoie). Ce cadre succède à Rebecka Coutaz, Directrice générale de l’entreprise durant les dix dernières années. Il travaille chez Ubisoft à Annecy depuis 2003, ce qui lui confère dix-huit ans d’expérience. Avant cette promotion, il a exercé en tant que directeur technique du studio pendant les huit dernières années. Son ancienneté au sein du groupe lui a ainsi permis d’être en lien avec toutes les équipes et de favoriser l’accomplissement de chacun.

Gregory Garcia a contribué au succès de nombreux projets d’Ubisoft, dont Assasin’s Creed (une série historique d’action-aventure et d’infiltration en monde ouvert) et Tom Clancy’s The Division 2 (jeu vidéo en ligne en monde ouvert de tir tactique et d’action). S’y ajoutent Steep ou encore Riders Republic, dont la sortie est prévue cette année.