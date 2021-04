[Communiqué] Nîmes : une campagne de recrutement pour le chantier de la ligne Tram’bus T2

La Communauté d’agglomération Nîmes Métropole (Gard) a organisé des entretiens d’embauche rapides « spécial insertion d’emploi », les 29 et 30 mars 2021. Cette séance était portée par les centres sociaux Jean Paulhan et André Malraux, la mission locale jeunes de Nîmes Métropole ainsi que plusieurs acteurs de l’univers de l’emploi. L’objectif est de trouver le profil idéal répondant aux engagements pris par Nîmes Métropole, qui a décidé d’offrir une partie des emplois du chantier de la ligne T2 aux habitants locaux.

Les profils recherchés sont nombreux et variés, allant du gardiennage à l’administratif. Viennent s’ajouter à cela les ouvriers routiers maçons, les ouvriers paysagistes ou encore les coffreurs-bancheurs. En fonction des besoins et de l’évolution du chantier, les travaux à réaliser peuvent aboutir à d’autres recrutements.

De juin 2021 à décembre 2022, les travaux de la ligne T2 vont générer des emplois d’insertion dans les secteurs du BTP tels que la voirie, le bâtiment et les travaux publics, la démolition, le génie civil et bien d’autres. Les habitants éloignés de l’emploi des quartiers du Chemin-Bas d’Avignon et du Mas de Mingue sont privilégiés pour ces postes.