[Communiqué] Nîmes : une agence Phytocontrol à Saint-Pétersbourg

Phytocontrol est un groupe de laboratoires privés de 380 salariés, créé à Nîmes (Gard) en 2006. Il est l’un des leaders des analyses de contaminants en France en s’appuyant sur son laboratoire central de 5 000 m², dans le parc Georges Besse.

Reconnu comme un expert de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement, le groupe vient de s’établir à Saint-Pétersbourg dans le cadre de son expansion hors des frontières françaises. Il a également pris cette initiative pour accompagner ses clients en Europe de l’Est. « Nous nous implantons en Russie pour répondre aux besoins convergents de nos partenaires étrangers », explique le dirigeant nîmois, Mikael Bresson. Et d’ajouter : « Ce déploiement en Russie confirme notre position d’acteur international majeur au service de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement. » À noter qu’à Saint-Pétersbourg, Phytocontrol est sollicité pour des demandes d’analyses des contaminants.