[Communiqué] Nîmes : la start-up Airlab Industrie propose aux entrepreneurs des nouveautés en micro-mobilité

La start-up Airlab Industrie, basée à Nîmes (Gard), vient de présenter une version plus performante de sa gamme de trottinettes électriques Lab’Elle Véloce. Ce modèle est spécialement conçu pour se déplacer dans les entreprises. Il profite d’un gain de puissance de 30 % supplémentaire par rapport au modèle standard et possède un guidon pliant. Une autre trottinette innovante est également disponible : la Lab’Elle Stable, à trois roues. « C’est la trottinette électrique la plus sécurisante du marché. Tenant toute seule à l’arrêt, elle convient à des personnes travaillant en entrepôt, qui n’ont pas besoin de mettre une béquille et peuvent la laisser où elles veulent », a précisé Arnaud Porée, président fondateur de la start-up nîmoise.