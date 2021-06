[Communiqué] Nîmes : la société Désinfection-Technologie-Solution propose une solution de désinfection par les ultraviolets

La société DTS, hébergée par l’Open Tourisme Lab de Nîmes (Gard), a développé une solution de désinfection par les ultraviolets, une technologie permettant d’éliminer toute forme d’agent pathogène, y compris la Covid-19, grâce à la lumière. Il s’agit d’une « technique qui existe depuis plus de trente ans. C’est depuis longtemps dans l’industriel. On peut maintenant l’amener dans le domaine public, en tout cas dans les établissements recevant du public, pour que les lieux restent ouverts pendant une pandémie », explique Mattéo Boso, cofondateur de DTS.

La société arrive ainsi progressivement dans les lieux touristiques, les hôtels, et même les bornes McDo afin de désinfecter les écrans. Cette technologie intéresse tout autant les directeurs de festivals, dont celui d’Avignon, qui se tiendra du 5 au 25 juillet 2021. « On est en train de travailler avec tous les théâtres du festival off et les théâtres du festival in pour réaliser des désinfections en moins de cinq minutes. On pourra entrer dans une salle juste après un spectacle, et être sûrs qu’il n’y a pas de pathogène dans l’air », souligne Mattéo Boso. DTS vise ainsi un chiffre d’affaires de 2 M€ d’ici fin 2021.