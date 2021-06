[Communiqué] Nîmes : Art-Dentaire.fr mise sur de nouvelles technologies pour fabriquer ses prothèses dentaires

Le fabricant de dispositifs médicaux Art-Dentaire.fr, installé à Nîmes (Gard), a décidé d’emprunter le virage numérique pour mieux répondre aux attentes de ses clients. En collaboration étroite avec la société nîmoise Dental Discount, fournisseur dans le secteur des prothèses dentaires, l’entreprise a investi dans une nouvelle technologie et s’est dotée d’une imprimante 3D ultramoderne « Formlabs ». Cette dernière permet d’imprimer en résine le support d’une prothèse dentaire avec une grande précision. L’acquisition de cet équipement a été rendue possible grâce au dispositif Pass Relance Occitanie et « à l’écosystème nîmois qui permet d’apporter une réponse de proximité », selon Xavier Douais et Franck Batifol, respectivement gérant et responsable commercial de Dental Discount.

Déjà équipé de systèmes 3M, 3Shape-Trios, Exocad et Sirona in-lab, le laboratoire Art-Dentaire.fr a choisi d’investir dans une imprimante Formlabs et gère les trois quarts de sa production en numérique. Xavier Douais n’a pas manqué de préciser que « même si on a un savoir-faire manuel, on n’aura jamais la précision de la machine. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, le support de notre prothèse a gagné en qualité. Ça permet aux salariés de ne pas avoir à sculpter ou à manipuler des produits toxiques ».