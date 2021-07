[Communiqué] NFL Biosciences entre en Bourse

La société biopharmaceutique NFL Biosciences, implantée à Castelnau-le-Lez (Hérault), conçoit et développe des médicaments botaniques sur prescription pour le traitement des addictions et des dépendances. Elle a mis au point un traitement de sevrage tabagique, baptisé NFL-101. Ce dernier est élaboré à partir d’un produit naturel constitué de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, standardisé et sans nicotine. Ce traitement est administré au fumeur sous la forme de deux injections sous-cutanées, à une semaine d’intervalle. « Les résultats : forte réduction de l’envie de fumer, tentatives d’arrêt réussies a? long terme, forte réduction de la consommation quotidienne, et ceci sans présenter de toxicité », explique Bruno Lafont, ingénieur en biochimie et fondateur de NFL Biosciences, au journal Le Métropolitain.

Le laboratoire NFL Biosciences veut se doter des moyens nécessaires (humains et financiers) au succès de NFL-101 sur le marché mondial. À ce titre, il a confirmé, le 16 juin 2021, le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. La société vise 5,26 M€ en Bourse. Outre NFL-101, NFL Biosciences prévoit d’ores et déjà des projets de développement de médicaments botaniques pour le traitement des troubles liés à l’usage du cannabis et de l’alcool.