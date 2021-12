[Communiqué] Neurobiomat : une campagne de levée de fonds pour développer son projet

Neurobiomat, une start-up implantée à Archamps Technopole, en Haute-Savoie, développe un traitement des lésions traumatiques de la moelle épinière au stade chronique. Dans le cadre de ce projet, elle a mis au point un dispositif médical baptisé « Spinerep ». Avec ce biomatériau, qui a fait l’objet de plus de dix ans d’études, les patients paraplégiques pourront retrouver une certaine mobilité. Ce polymère favorise la repousse et la reconnexion des fibres nerveuses. L’influx nerveux pourra ensuite circuler à nouveau et la commande motrice être réactivée.