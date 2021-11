[Communiqué] Nestlé Céréales France : un projet agricole pour soutenir la conversion biologique

D’ici 2025, Nestlé Céréales France, aussi connu sous le nom de Cereal Partners France, ambitionne de s’approvisionner en blé bio uniquement « made in France ». Dans le cadre de ce programme, cette entreprise implantée à Rumilly (Haute-Savoie), spécialisée dans la production et la commercialisation de céréales et de barres de céréales, a lancé au début du mois de novembre un projet de financement participatif pour deux agriculteurs de Francin et de Saint-Quentin-Fallavier.