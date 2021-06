[Communiqué] Neptech et Les Jardins de Solène remportent des prix du Crédit Agricole Alpes Provence

Le Crédit Agricole Alpes Provence a récemment présenté les lauréats de son appel à projets « Vivre et consommer local ». Près de 70 start-up avaient répondu afin de présenter leurs projets et 15 ont été retenues pour la finale. Elles ont fait leur présentation devant un jury composé de cadres de la banque coopérative, d’experts-comptables, de chefs d’entreprise et d’un journaliste le 1er juin dernier. Le plus grand nombre de suffrages vient d’être obtenu par deux entreprises après trois heures d’audition.