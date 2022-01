[Communiqué] Neptech, BioPoolTech et GenesInk au Consumer Electronic Show 2022

La 54e édition du Consumer Electronic Show, le plus grand salon international dédié à l’innovation, a eu lieu du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas (États-Unis). Cet événement a permis aux entreprises et start-up d’exposer leurs technologies. Quelques entreprises des Bouches-du-Rhône étaient présentes à ce grand rendez-vous. Parmi elles se trouvait la société aixoise Neptech, spécialisée dans la conception et le développement de catamarans « zéro émission », à propulsion électrique ou à hydrogène. Elle propose des navires ultra-légers, recyclables et naviguant sur un fin flux d’air.

BioPoolTech faisait également partie de la liste des participants. Cette entreprise d’Aix-en-Provence conçoit et fabrique des piscines en bois connectées. GenesInk, une société installée à Rousset (Bouches-du-Rhône), était également présente. Elle propose une large gamme d’encres conductrices et semi-conductrices pour l’IoT et l’électronique imprimée. S’y ajoute la start-up marseillaise Unistellar qui a élaboré un télescope intelligent nommé eVscope. Cette innovation permet aux particuliers de s’initier, de manière simple, à l’astronomie.

Kalysée, Green Systems Automotives (GSA), Agrove, Cearitis, Chargepoly, Wise Integration, Maca Flight, Solable LaVie et xRapid ont également assisté au CES 2022.