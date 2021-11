[Communiqué] Neotek et Rtsys ont rejoint le groupe Sea Vorian

Neotek est un intégrateur d’instruments sous-marins de collectes de données ainsi que de matériel de déminage et de détection des mines. RTSys est un concepteur d’équipements acoustiques et de robotique sous-marine. Ces deux enseignes, installées à Caudan (Morbihan), ont intégré le groupe Sea Vorian. Ce dernier, originaire de Nantes (Loire-Atlantique), a repris le groupe Seafin, la société de holding propriétaire des deux acteurs morbihannais. L’opération a été annoncée le 5 novembre 2021.

Pour Sea Vorian, l’objectif, dans l’acquisition des deux fabricants de produits de haute technologie pour l’économie bleue, est de développer le groupe en France et à l’export. En plus de la conception d’appareils, l’entreprise Sea Vorian projette également d’élargir son offre de service avec le soutien d’Ace Capital Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques. L’ambition pour le groupe nantais est de devenir un leader européen des marchés navals sous-marins civils et de défense.