[Communiqué] Multiplast va usiner le nouveau bateau de course Paprec-Arkéa

En vue d’une participation au Vendée Globe 2024, les entreprises Paprec et Arkéa font construire un nouveau voilier classé Imoca (18 mètres de long). Les moules de la coque sont en cours de production et devraient être livrés début 2022. La suite de l’opération sera réalisée sur le chantier naval de Multiplast à Vannes (Morbihan). Ce concepteur et fabricant de pièces en matériaux composites assurera les travaux de construction proprement dits du bateau, pour une durée d’un an. Cette commande viendra s’ajouter à celle du voilier Class 30, un monotype innovant de 9 mètres destiné à la course.