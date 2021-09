[Communiqué] Moyaux : l’entreprise Echarm au salon SPACE 2021

Echarm est une entreprise implantée à Moyaux (Calvados) depuis 1971. Elle fabrique des compléments alimentaires pour les animaux d’élevage et le bétail. La société a investi dans une ligne de fabrication de seaux et de bassines à lécher en 2019. Elle réalise, en outre, du négoce de matières premières et de pierres à lécher.

Engagée dans une démarche privilégiant l’innovation, l’entreprise Echarm a participé à la 35e édition du salon SPACE, qui a eu lieu du 14 au 16 septembre 2021 au Parc-Expo de Rennes. Lors de cet événement, elle a eu l’occasion d’échanger avec les visiteurs et de présenter ses produits. Ces derniers sont issus d’un mélange de divers ingrédients minéraux (carbonate, magnésie, phosphates, etc.) pouvant être associé à un support végétal, puis transformé et conditionné sous diverses formes et présentations.

Rappelons que SPACE est un salon professionnel de l’agriculture qui réunit tous les acteurs des productions animales : filière bovine (lait et viande), avicole, porcine, cunicole, ovine, caprine et aquacole. L’édition 2021 a rassemblé plus de 1 000 exposants et environ 75 000 visiteurs.

Par ailleurs, la société Echarm est également attendue au prochain Sommet de l’élevage, qui se déroulera du 5 au 8 octobre 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à la Grande Halle d’Auvergne.