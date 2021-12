[Communiqué] Moselle : Utilis investit la somme de 850 k€ pour augmenter sa production

La société Utilis, implantée à Ennery (Moselle), évolue dans le secteur de la fabrication de matériels et de campements militaires. Elle produit des tentes allant de 5 m² aux campements pouvant accueillir plus de 2 000 personnes, à destination de l’armée, de la sécurité civile et des ONG. Outre le marché français, l’entreprise est aussi présente à l’étranger : au Japon, au Maroc, en Italie ou encore en Colombie. Notons que la société bénéficie de la certification ISO 9001 depuis 2014. Cette norme définit les exigences pour la mise en place d’un système de management et de qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes.