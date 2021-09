[Communiqué] Moselle – Stellantis Metz et Trémery : des travaux de maintenance ont été effectués

Les usines Stellantis de Metz et de Trémery, en Moselle, étaient fermées du 23 juillet au 15 août 2021 pour des travaux de maintenance. Ces derniers ont consisté à réorganiser et à moderniser les outils de production. Ces opérations ont été réalisées par 160 salariés de Stellantis et 300 agents extérieurs. Les usines de fabrication de boîtes de vitesses manuelles et de moteurs diesel, essence et électriques ont également été revues.